Москвичи добились переноса памятника Самуилу Маршаку

Монумент должны были установить на Лялиной площади, но против этого выступила инициативная группа.
Накануне департаментом культурного наследия столицы было принято решение о смене места. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала муниципальный депутат Тверского района Кетеван Хараидзе.
«Жители не были против самого памятника, они были против установки его на Лялиной площади, потому что Лялина площадь — это объект культурного наследия, это самая маленькая площадь в Москве [55 кв метров — прим. ГМ], самая сохранившаяся в нетронутом виде, исторический кусок города. Когда принималось решение об установке памятника, площадь ещё не была памятником культурного наследия, но потом этот статус ей присвоили, то есть видоизменяться она не может. Поэтому жители Басманного района просили, чтобы площадь оставили в покое».
Сейчас департамент культурного наследия рассматривает несколько других мест для монумента.
Решение об установке памятника писателю Самуилу Маршаку было принято ещё в 2017 году, на Лялиной площади даже был заложен первый камень монумента, однако местные жители выступили против. Они обращались к властям и устраивали акции. По задумке, высота памятника — четыре метра, при этом два из них — это постамент в виде кресла. Памятник уже готов, его автор — скульптор Георгий Франгулян. По его словам, композиция основана на фотографиях писателя: Маршак сидит в окружении детей на кресле, которое стояло у него в кабинете. Образ согласован с родственниками писателя.