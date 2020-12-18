Москвичи добились переноса памятника Самуилу Маршаку

«Жители не были против самого памятника, они были против установки его на Лялиной площади, потому что Лялина площадь — это объект культурного наследия, это самая маленькая площадь в Москве [55 кв метров — прим. ГМ], самая сохранившаяся в нетронутом виде, исторический кусок города. Когда принималось решение об установке памятника, площадь ещё не была памятником культурного наследия, но потом этот статус ей присвоили, то есть видоизменяться она не может. Поэтому жители Басманного района просили, чтобы площадь оставили в покое».