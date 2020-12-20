В Москве за сутки выявили 7 263 случая COVID

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Москве за последние сутки выявили 7263 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации за коронавирусом в Telegram -канале.

На территории РФ за сутки выявили 28 948 новых случаев коронавируса. Число зафиксированных случаев COVID-19 увеличилось до 2 848 377.

Сообщается, что 18,4 процента из них не имели клинических проявлений болезни. Число выздоровевших в России за сутки составило 20 915 человек.

За весь период пандемии зафиксировано 2 275 657 выздоровевших человек и 50 858 летальных исходов.