Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

За сутки в Москве выявили 7263 случаев коронавируса 

Вечерняя Москва и ещё 5 44 минуты назад
В Москве за сутки выявили 7 263 случая COVID
Фото: Анна Быкова
В Москве за последние сутки выявили 7263 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации за коронавирусом в Telegram-канале.
На территории РФ за сутки выявили 28 948 новых случаев коронавируса. Число зафиксированных случаев COVID-19 увеличилось до 2 848 377.
Сообщается, что 18,4 процента из них не имели клинических проявлений болезни. Число выздоровевших в России за сутки составило 20 915 человек.
За весь период пандемии зафиксировано 2 275 657 выздоровевших человек и 50 858 летальных исходов.
Видео дня. Кличко зажёг: пожар на открытии ёлки в Киеве
Вечерняя Москва: последние новости
Мэр Москвы рассказал о новом сервисе «КТ-Калькулятор» Мэр Москвы рассказал о новом сервисе «КТ-Калькулятор» Сергей Собянин предположил, когда закончится острый период пандемии Сергей Собянин предположил, когда закончится острый период пандемии Клуб «ГлавClub» оштрафуют за нарушения масочного режима на концерте «Кровостока» Клуб «ГлавClub» оштрафуют за нарушения масочного режима на концерте «Кровостока»
Новости Москвы , Босния и Герцеговина , Брчко , Кабардино-Балкарская Республика , Карачаево-Черкесская Республика , Московская область , Республика Ингушетия , Санкт-Петербург , Ставропольский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обрушение горного утеса на автомобильную дорогу в Дагестане сняли на видео
00:34
Обрушение горного утеса на автомобильную дорогу в Дагестане сняли на видео
Происшествия
Пожар на открытии главной елки Украины попал на видео
01:30
Пожар на открытии главной елки Украины попал на видео
Пожары
Появилось видео победы Альвареса над суперчемпионом
00:16
Появилось видео победы Альвареса над суперчемпионом
В мире
Автомобиль скорой вылетел на тротуар после ДТП и попал на видео
00:24
Автомобиль скорой вылетел на тротуар после ДТП и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео победы Головкина
00:41
Опубликовано видео победы Головкина
США
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
00:49
Белорусский самолет срезал деревья при взлете и попал на видео
В мире
Внедорожник столкнул трамвай с рельсов и попал на видео
00:03
Внедорожник столкнул трамвай с рельсов и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео запуска ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками
00:31
Опубликовано видео запуска ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками
Технологии
Мощная лавина на горнолыжном курорте Шерегеш попала на видео
01:23
Мощная лавина на горнолыжном курорте Шерегеш попала на видео
Происшествия
Последствия ДТП BMW с русской печью попали на видео
00:23
Последствия ДТП BMW с русской печью попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение