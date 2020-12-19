Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Погода в Москве: Синоптики рассказали о погоде в столице в субботу 

Москва24 и ещё 4 3 часа назад
Москвичей ждет в субботу небольшой снег и до 4 градусов мороза
Фото: Моя Москва.онлайн
В субботу, 19 декабря, в столице и Московской области ожидается облачная погода, небольшой снег и до 4 градусов мороза, сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны. При облачной погоде ожидается небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве от минус 3 до минус 1 градуса, по области — от 4 до 1 градуса мороза", — говорится в сообщении.

По прогнозам, ветер подует юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба. До вечера субботы в столице и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что москвичей ожидает похолодание на следующей неделе. По его словам, умеренное похолодание начнется с понедельника, 21 декабря, когда температура снизится до минус 6–11 градусов.
Видео дня. Дом-2 закрывается - последний выпуск выйдет 30 декабря
Москва24: последние новости
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Почти 100 тысяч нарушений самоизоляции зафиксировали в Москве с апреля Почти 100 тысяч нарушений самоизоляции зафиксировали в Москве с апреля Власти Москвы рассказали о порядке работы кафе в период пандемии Власти Москвы рассказали о порядке работы кафе в период пандемии
Комментарии
Новости Москвы , Погода , Новости регионов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
01:17
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
Шоу-бизнес
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
01:25
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
В мире Общество
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
00:54
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
Общество
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
00:10
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
Происшествия Новости Москвы
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
00:46
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
Происшествия
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
00:58
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
Общество
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
00:47
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
В мире Общество
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
00:57
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
Происшествия Криминал
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
00:46
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
В мире Происшествия
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
00:08
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение