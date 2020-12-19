Москвичей ждет в субботу небольшой снег и до 4 градусов мороза

В субботу, 19 декабря, в столице и Московской области ожидается облачная погода, небольшой снег и до 4 градусов мороза, сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны. При облачной погоде ожидается небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве от минус 3 до минус 1 градуса, по области — от 4 до 1 градуса мороза", — говорится в сообщении.

По прогнозам, ветер подует юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба. До вечера субботы в столице и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что москвичей ожидает похолодание на следующей неделе. По его словам, умеренное похолодание начнется с понедельника, 21 декабря, когда температура снизится до минус 6–11 градусов.