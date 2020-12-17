Треть москвичей изменили планы на Новый год из‑за пандемии

Планы на новогоднюю ночь из-за пандемии коронавируса решили поменять 28% жителей столицы, говорится в сообщении пресс-службы AliExpress Россия

Аналитики интернет-магазина провели исследование совместно с компанией ResearchMe. В нем участвовали 1,4 тысячи респондентов.

«Исследование показало, что 28% москвичей были вынуждены поменять свои новогодние планы в связи с ограничениями и запретами на публичные мероприятия в ресторанах. Жители города жалеют, что пришлось отменить вечеринки в ресторанах», — отмечается в материале.

Отпраздновать Новый год дома собираются 68% москвичей, в гостях — только 9%, на улице — 11%. Провести новогоднюю ночь в кругу семьи хотят 66% опрошенных, а 18% — планируют встретить праздник с возблюленным или возлюбленной.

86% родителей отметили, что их дети верят в Деда Мороза, 44% — пишут ему письма. 54% мам и пап прячут подарки под елкой. Масштабно хотят украсить свой дом к празднику 36% опрошенных.