Ещё
Далее:
Читайте также:
Все, что успел снять Ким Ки Дук
Все, что успел снять Ким Ки Дук Cмотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

ТЦ «Охотный ряд» могут оштрафовать за нарушения мер профилактики COVID-19 

ТАСС 52 минуты назад
Московский ТЦ «Охотный ряд» пригрозили закрыть
Фото: РИА Новости
Торговый центр "Охотный ряд" в Москве могут оштрафовать на 1 млн рублей или закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом журналистам в среду сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Руслан Блинов.

"Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией был проведен рейд в торговом центре "Охотный ряд". Торговым центром не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук", — сказал Блинов.

Он уточил, что штраф за выявленные нарушения составляет до 300 тыс. рублей. Если же в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, то штраф может составить до 1 млн рублей, либо будет назначена приостановка деятельности на 90 дней по решению суда.
"В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Администрация ТЦ "Охотный ряд" приглашена в инспекцию для составления протокола", — заключил Блинов.
Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, сообщил ТАСС, что более 37 тыс. организаций и предприятий нарушили меры противодействия распространению коронавируса в Москве за время действия режима повышенной готовности. Деятельность более 200 организаций и предприятий была приостановлена за повторные нарушения. На данный момент половина организаций уже устранила нарушения и вернулась к работе.
Режим повышенной готовности был введен в Москве из-за ситуации с коронавирусом 5 марта.
Видео дня. На что потратил МРОТ вернувшийся с Мальдив Басков
ТАСС: последние новости
Собянин: очное обучение в Москве возобновится после улучшения ситуации с коронавирусом Собянин: очное обучение в Москве возобновится после улучшения ситуации с коронавирусом Новогодние декорации появились на улицах в центре Москвы Новогодние декорации появились на улицах в центре Москвы В Хабаровском крае выделили 139,8 млн рублей на дополнительные выплаты медикам В Хабаровском крае выделили 139,8 млн рублей на дополнительные выплаты медикам
Комментарии 3
Новости Москвы , Алексей Немерюк , Сергей Собянин , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео первого полета нового ИЛ-114-300
00:13
Опубликовано видео первого полета нового ИЛ-114-300
Технологии
Женщина прыгнула в морскую пену ради спасения пива и попала на видео
01:51
Женщина прыгнула в морскую пену ради спасения пива и попала на видео
В мире
Опубликовано видео с места пожара 150-летнего храма
00:58
Опубликовано видео с места пожара 150-летнего храма
Пожары
Опубликовано видео падения столбов на мосту в Киеве
00:26
Опубликовано видео падения столбов на мосту в Киеве
Происшествия
Инопланетяне в столичном метро попали на видео
00:34
Инопланетяне в столичном метро попали на видео
Новости Москвы
Коммунальщики перепели хит Моргенштерна и попали на видео
01:18
Коммунальщики перепели хит Моргенштерна и попали на видео
Новости Москвы
Девушек в бикини наказали за эротический танец в фонтане
00:11
Девушек в бикини наказали за эротический танец в фонтане
В мире Европа
«Ублюдки»: Том Круз психанул и обматерил съемочную группу
01:45
«Ублюдки»: Том Круз психанул и обматерил съемочную группу
Шоу-бизнес
Гиперзвуковой «Авангард» заступил на боевое дежурство
01:26
Гиперзвуковой «Авангард» заступил на боевое дежурство
Армия
Дебоширка-«каскадерша» разнесла магазин и попала на видео
01:06
Дебоширка-«каскадерша» разнесла магазин и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение