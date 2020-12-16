Московский ТЦ «Охотный ряд» пригрозили закрыть

Торговый центр "Охотный ряд" в Москве могут оштрафовать на 1 млн рублей или закрыть на срок до 90 суток за выявленные нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом журналистам в среду сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Руслан Блинов.

"Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией был проведен рейд в торговом центре "Охотный ряд". Торговым центром не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук", — сказал Блинов.

Он уточил, что штраф за выявленные нарушения составляет до 300 тыс. рублей. Если же в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, то штраф может составить до 1 млн рублей, либо будет назначена приостановка деятельности на 90 дней по решению суда.

"В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина , юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Администрация ТЦ "Охотный ряд" приглашена в инспекцию для составления протокола", — заключил Блинов.

Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк , возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, сообщил ТАСС, что более 37 тыс. организаций и предприятий нарушили меры противодействия распространению коронавируса в Москве за время действия режима повышенной готовности. Деятельность более 200 организаций и предприятий была приостановлена за повторные нарушения. На данный момент половина организаций уже устранила нарушения и вернулась к работе.

Режим повышенной готовности был введен в Москве из-за ситуации с коронавирусом 5 марта.