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Москва

Собянин оценил необходимость жесткого локдауна 

Артём Кульша 3 часа назад
Собянин не видит необходимости вводить жесткий локдаун
Фото: РИА Новости
В Москве нет необходимости вводить локдаун из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил мэр города Сергей Собянин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», он выступает с отчетом в Московской городской думе. В ходе него градоначальник сообщил, что число больных коронавирусной инфекцией, находящихся в стационарах столицы, остается стабильным на протяжении полутора месяцев. Также в городе достаточно коек для оказания экстренной медицинской помощи — она оказывается даже в большем объеме, чем в 2019 году, а плановая оказывается в сопоставимых объемах.

«Система (здравоохранения. — Прим. ред.) справляется», — констатировал Собянин.

Он выразил уверенность, что сейчас нет необходимости вводить локдаун и закрывать сектора экономики, а после массовой вакцинации можно будет надеяться на полное возвращение к нормальной жизни. Мэр убежден, что рано или поздно коронавирус будет побежден.
Также он отметил, что Москва преодолевает пандемию COVID-19 с минимально возможными потерями. Тем не менее реальные доходы многих граждан ощутимо сократились, а тысячи людей потеряли работу или бизнес.
Кроме того, Собянин рассказал, что по итогам года потери столичного бюджета превысят 600 миллиардов. Из них 300 миллиардов были потрачены на мероприятия, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Мосгордума
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