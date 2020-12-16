Собянин не видит необходимости вводить жесткий локдаун

Сегодня, как сообщал «Рамблер», он выступает с отчетом в Московской городской думе . В ходе него градоначальник сообщил, что число больных коронавирусной инфекцией, находящихся в стационарах столицы, остается стабильным на протяжении полутора месяцев. Также в городе достаточно коек для оказания экстренной медицинской помощи — она оказывается даже в большем объеме, чем в 2019 году, а плановая оказывается в сопоставимых объемах.

«Система (здравоохранения. — Прим. ред.) справляется», — констатировал Собянин.

Он выразил уверенность, что сейчас нет необходимости вводить локдаун и закрывать сектора экономики, а после массовой вакцинации можно будет надеяться на полное возвращение к нормальной жизни. Мэр убежден, что рано или поздно коронавирус будет побежден.

Также он отметил, что Москва преодолевает пандемию COVID-19 с минимально возможными потерями. Тем не менее реальные доходы многих граждан ощутимо сократились, а тысячи людей потеряли работу или бизнес.

Кроме того, Собянин рассказал, что по итогам года потери столичного бюджета превысят 600 миллиардов. Из них 300 миллиардов были потрачены на мероприятия, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.