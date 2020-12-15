Немерюк: Москва подготовилась к наплыву туристов

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По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, нельзя исключать возможность того, что будет увеличенный поток туристов из-за закрытых границ.

Также уточняется, что жителей Москвы в городе останется больше в связи с эпидемиологической ситуацией.