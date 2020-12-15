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Москва

Алексей Немерюк: Москва подготовилась к наплыву туристов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Немерюк: Москва подготовилась к наплыву туристов
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»
В связи с закрытыми границами России Москва подготовилась к потоку туристов на новогодние праздники. Об этом сообщило РИА Новости.
По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, нельзя исключать возможность того, что будет увеличенный поток туристов из-за закрытых границ.
Также уточняется, что жителей Москвы в городе останется больше в связи с эпидемиологической ситуацией.

— Мы готовы, — ответил Немерюк на вопрос, готов ли город к потоку туристов, в эфире телеканала «Россия 24».

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Новости Москвы , Алексей Немерюк
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