Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва

В 2021 году по программе реновации в Москве построят 70 домов 

Вести Подмосковья и ещё 10 3 часа назад
В 2021 году по программе реновации в Москве построят 70 домов
Фото: АГН «Москва»
Еще 79 домов будет введено в следующем году в эксплуатацию в столице по программе реновации жилого фонда. Москвичи смогут получить один миллион квадратных метров жилья. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Согласно ранее озвученным правительством города данным, в 2021 году по программе реновации запланировано переселение в новые квартиры почти 30 тысяч человек. С начала осуществления программы реновации построено более миллиона квадратных метров жилья. Москвичи заселились и заселяются в 82 дома, из которых 30 были введены в эксплуатацию с начала 2020 года.

«С помощью технологии «умного сноса» демонтировано 32 жилых дома, в том числе с начала года — 15 домов. До конца года планируется передать под заселение 17 домов на 2,3 тыс. квартир. На сегодняшний день порядка 280 домов находится в стадии проектирования и строительства», — отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Видео дня. На что потратил МРОТ вернувшийся с Мальдив Басков
Вести Подмосковья: последние новости
В Москве расширили круг граждан для вакцинации от COVID-19 В Москве расширили круг граждан для вакцинации от COVID-19 В Москве за нарушение масочно-перчаточного режима «поймано» 285,5 тысяч человек В Москве за нарушение масочно-перчаточного режима «поймано» 285,5 тысяч человек Зону охраны усадьбы «Архангельское» могут застроить Зону охраны усадьбы «Архангельское» могут застроить
Комментарии 1
Новости Москвы , Рафик Загрутдинов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео падения столбов на мосту в Киеве
00:26
Опубликовано видео падения столбов на мосту в Киеве
Происшествия
Опубликовано видео выхода россиян в открытый космос 18 ноября
03:20
Опубликовано видео выхода россиян в открытый космос 18 ноября
Наука и техника
Инопланетяне в столичном метро попали на видео
00:34
Инопланетяне в столичном метро попали на видео
Новости Москвы
Опубликовано видео первого полета нового ИЛ-114-300
00:13
Опубликовано видео первого полета нового ИЛ-114-300
Технологии
Появилось видео с места убийства курьера Delivery Club в Москве
00:18
Появилось видео с места убийства курьера Delivery Club в Москве
Происшествия
Мощный взрыв грузовика на трассе сняли на видео
00:48
Мощный взрыв грузовика на трассе сняли на видео
Происшествия
Женщина прыгнула в морскую пену ради спасения пива и попала на видео
01:51
Женщина прыгнула в морскую пену ради спасения пива и попала на видео
В мире
Зеленский сыграл в пинг-понг перед американцами и попал на видео
00:15
Зеленский сыграл в пинг-понг перед американцами и попал на видео
Политика
Опубликовано видео с места пожара 150-летнего храма
00:58
Опубликовано видео с места пожара 150-летнего храма
Пожары
Коммунальщики перепели хит Моргенштерна и попали на видео
01:18
Коммунальщики перепели хит Моргенштерна и попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение