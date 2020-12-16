В 2021 году по программе реновации в Москве построят 70 домов 

Еще 79 домов будет введено в следующем году в эксплуатацию в столице по программе реновации жилого фонда. Москвичи смогут получить один миллион квадратных метров жилья. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Согласно ранее озвученным правительством города данным, в 2021 году по программе реновации запланировано переселение в новые квартиры почти 30 тысяч человек. С начала осуществления программы реновации построено более миллиона квадратных метров жилья. Москвичи заселились и заселяются в 82 дома, из которых 30 были введены в эксплуатацию с начала 2020 года.