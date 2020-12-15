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Иностранцы ужаснулись после сравнения станций метро в Москве и Нью-Йорке 

Мослента 1 час назад
Иностранцы ужаснулись после сравнения станций метро в Москве и Нью-Йорке
Фото: @kazbek
Пользовательница Twitter под ником katya опубликовала на своей странице фотографии двух станций метро — в Москве и Нью-Йорке. Подписчики сравнили их и ужаснулись, назвав подземку со второго снимка «уровнем из Silent Hill 3».
«Станция московского метро, которой я часто пользовалась, по сравнению со станцией метро в Нью-Йорке, которой я часто пользуюсь», — отметила автор поста. На снимках изображены платформа «Киевская» в российской столице и станция Chambers Street в Нью-Йорке.
В комментариях юзеры оставили свое мнение о подземках. «На 90 процентов уверен, что на втором фото — уровень из Silent Hill 3», «Они обе красивы по-своему», «Метро Нью-Йорка отвратительно», «Метро Нью-Йорка и вправду выглядит вот так?» — написали иностранцы.
При этом многие из них восхитились красотой «Киевской» станции, назвав московское метро произведением искусства.
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Новости Москвы , Нью-Йорк , США
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