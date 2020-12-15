ТРЦ «Европейский» могут закрыть за нарушение мер по COVID-19

"Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией был проведен рейд в торгово-развлекательном центре "Европейский". Торгово-развлекательным центром не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Администрация ТРЦ "Европейский" приглашена в инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ", — сказал Зинюшин.