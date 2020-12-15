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ТРЦ «Европейский» в Москве могут оштрафовать за нарушения антикоронавирусных мер 

ТАСС 33 минуты назад
ТРЦ «Европейский» могут закрыть за нарушение мер по COVID-19
Фото: РИА Новости
Нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции выявлены в ТРЦ "Европейский" в Москве. Торговый центр могут оштрафовать до 1 млн рублей или закрыть на 90 суток, сообщил во вторник журналистам заместитель начальника объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Станислав Зинюшин.

"Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией был проведен рейд в торгово-развлекательном центре "Европейский". Торгово-развлекательным центром не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина юридические лица обязаны обеспечить соблюдение указанных требований как работниками, так и посетителями. Администрация ТРЦ "Европейский" приглашена в инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ", — сказал Зинюшин.

Он отметил, что за данные нарушения предусмотрен штраф на сумму до 300 тыс. рублей, но если будет нанесен вред здоровью человека в результате нарушения, то до 1 млн рублей, либо приостановление работы на срок до 90 суток по решению суда.
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