Москвичей оштрафуют за нарушение антиковидных мер по соцсетям 

Все новости на карте

Москве будут штрафовать за нарушение мер против распространения коронавирусной инфекции COVID-19 по видео и данным в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.

Данные, опубликованные в соцсетях, станут основанием для инспекторов выписать штраф за нарушение мер, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 72,9 миллиона человек. В России число заболевших превысило 2,7 миллиона человек.