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Москвичей оштрафуют за нарушение антиковидных мер по соцсетям 

Артём Кульша 1 час назад
Москвичей оштрафуют за нарушение антиковидных мер по соцсетям
Фото: РИА Новости
В Москве будут штрафовать за нарушение мер против распространения коронавирусной инфекции COVID-19 по видео и данным в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.
Данные, опубликованные в соцсетях, станут основанием для инспекторов выписать штраф за нарушение мер, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 72,9 миллиона человек. В России число заболевших превысило 2,7 миллиона человек.
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