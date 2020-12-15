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Работы по реконструкции кинотеатра "Высота" завершили в столичном районе Кузьминки, в трехэтажном здании откроют четыре кинозала. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"В Кузьминках завершена реконструкция кинотеатра "Высота". Обновленное здание превратили в современное досуговое пространство общей площадью более 9 тыс. кв. м", — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин , чьи слова приводятся в сообщении, в трехэтажном здании заработают четыре кинозала, каждый из которых рассчитан на 56 зрителей и предусматривает места для маломобильных граждан.

"Для детей оборудован развлекательный центр с возможностью организации мастер-классов и творческих мастерских, взрослые смогут посещать лекции, квизы и другие мероприятия, в том числе в рамках программы "Московское долголетие", — добавил Левкин.

Кроме этого, в кинотеатре откроют супермаркет, магазины, киоски с товарами ежедневного спроса, а также заведения общественного питания.

Левкин уточнил, что реконструкция кинотеатра "Высота" началась летом 2018 года в рамках масштабной программы по реконструкции советских кинотеатров. Всего в программу реконструкции вошли 39 советских кинотеатров.