Доходный дом Климова признан объектом культурного наследия 

Зданию Российской академии театрального искусства на Земляном Валу, доходному дому Климова, присвоили статус выявленного объекта культурного наследия.
Дом расположен по адресу улица Земляной вал, дом 66/20. Он был возведен в в 1910–1913 годах по проекту знаменитого архитектора Эрнста-Рихарда Карловича Нирнзее. Здание построено в стиле позднего модерна.
— Авторство принадлежит знаменитому архитектору Эрнсту-Рихарду Карловичу Нирнзее, а мемориальная ценность связана с именем конструктора авиационных двигателей Владимира Яковлевича Климова. Дом был возведен по заказу его отца. Теперь здание обладает статусом выявленного памятника и находится под государственной охраной, — пояснил глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
С начала прошлого века в здании сдавались в аренду квартиры. Позже в нем разместилась Российская академия театрального искусства. В настоящее время здесь находится часть факультетов прославленного театрального вуза.
Статус выявленного памятника ставит запрет на снос памятника. Владельцы или арендаторы здания не имеют права проводить в нем какие-либо работы без согласования с городом, сообщает официальный сайт мэра Москвы.