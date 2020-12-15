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Москва

Доходный дом Климова признан объектом культурного наследия 

Вечерняя Москва и ещё 2 2 часа назад
Доходный дом Климова признан объектом культурного наследия
Фото: Вечерняя Москва
Зданию Российской академии театрального искусства на Земляном Валу, доходному дому Климова, присвоили статус выявленного объекта культурного наследия.
Дом расположен по адресу улица Земляной вал, дом 66/20. Он был возведен в в 1910–1913 годах по проекту знаменитого архитектора Эрнста-Рихарда Карловича Нирнзее. Здание построено в стиле позднего модерна.

— Авторство принадлежит знаменитому архитектору Эрнсту-Рихарду Карловичу Нирнзее, а мемориальная ценность связана с именем конструктора авиационных двигателей Владимира Яковлевича Климова. Дом был возведен по заказу его отца. Теперь здание обладает статусом выявленного памятника и находится под государственной охраной, — пояснил глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

С начала прошлого века в здании сдавались в аренду квартиры. Позже в нем разместилась Российская академия театрального искусства. В настоящее время здесь находится часть факультетов прославленного театрального вуза.
Статус выявленного памятника ставит запрет на снос памятника. Владельцы или арендаторы здания не имеют права проводить в нем какие-либо работы без согласования с городом, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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Комментарии
Новости Москвы , Владимир Климов , Алексей Емельянов
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