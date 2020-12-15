Доходный дом Климова признан объектом культурного наследия 

Зданию Российской академии театрального искусства на Земляном Валу, доходному дому Климова , присвоили статус выявленного объекта культурного наследия.

Дом расположен по адресу улица Земляной вал, дом 66/20. Он был возведен в в 1910–1913 годах по проекту знаменитого архитектора Эрнста-Рихарда Карловича Нирнзее. Здание построено в стиле позднего модерна.

— Авторство принадлежит знаменитому архитектору Эрнсту-Рихарду Карловичу Нирнзее, а мемориальная ценность связана с именем конструктора авиационных двигателей Владимира Яковлевича Климова. Дом был возведен по заказу его отца. Теперь здание обладает статусом выявленного памятника и находится под государственной охраной, — пояснил глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

С начала прошлого века в здании сдавались в аренду квартиры. Позже в нем разместилась Российская академия театрального искусства. В настоящее время здесь находится часть факультетов прославленного театрального вуза.