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Легенда Арбата: в Москве завершена реставрация кинотеатра «Художественный» 

News.ru 23 минуты назад
В столице завершена реставрация кинотеатра «Художественный»
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
В столице отреставрировали кинотеатр «Художественный» на Арбатской площади, который был открыт ещё в 1909 году. Этот уникальный объект был восстановлен с помощью частных инвесторов всего за 14 месяцев.
При реставрации были сохранены архитектурный ансамбль и исторические интерьеры.
«Художественный» будет работать как кинотеатр премьерного показа и фестивальный центр. Он вмещает четыре зала, рассчитанные на 589 мест. В них установлены высококонтрастные лазерные кинопроекторы Barco, которые передают цвета без искажения.
Кроме того, кинотеатр оборудован аудиосистемой Dolby Atmos и плёночным проектором.
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