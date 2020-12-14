Кальянную в Московском опечатали за несоблюдение мер профилактики COVID-19 

Роспотребнадзор опечатал кальянную в Московском за несоблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Объект находится по адресу Первый микрорайон, дом 39, корпус 1. В ходе проверки выяснилось, что в заведении не соблюдались требования законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период пандемии. В кальянной не проводились мероприятия по обеззараживанию воздуха и дезинфекции рабочих помещений. Также не было пятидневного запаса масок и перчаток для сотрудников.

В отношении заведения был составлен протокол об административном правонарушении. Соответствующие материалы направлены в Щербинский районный суд Москвы для решения вопроса об административном приостановлении деятельности на срок до 90 суток.