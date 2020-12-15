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Москва

Власти Москвы назвали число нарушивших масочно-перчаточный режим 

RT на русском и ещё 10 21 минуту назад
В Москве назвали число нарушивших масочно-перчаточный режим
Фото: РИА Новости
Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк назвал число нарушивших масочно-перчаточный режим в столице за семь месяцев.

«За весь период действия режима повышенной готовности начиная с 12 мая 2020 года было выявлено более 285,5 тыс. нарушений перчаточно-масочного режима гражданами», — рассказал он ТАСС.

По его словам, на данный момент в Москве ежедневно фиксируется около 1,5 тыс. нарушений перчаточно-масочного режима в магазинах и торговых центрах и столько же в общественном транспорте.
Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов оценил ситуацию с коронавирусом в столице.
С 14 декабря в Москве открывается запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска.
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Новости Москвы , Алексей Немерюк , Владимир Ефимов , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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