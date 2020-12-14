Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

В Москве включили новогоднее оформление 

News.ru и ещё 8 3 часа назад
В столице включили новогоднее оформление
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Оформление Москвы к Новому году завершено, рассказал заммэра города Пётр Бирюков. По его словам, в столице включили новогоднюю праздничную подсветку.

С сегодняшнего дня включена новогодняя праздничная подсветка, — сказал он журналистам.

Чиновник отметил, что в городе оформили примерно четыре тысячи крупных праздничных инсталляций. Кроме того, по всей столице установлено около тысячи елей.
Общее новогоднее оформление в городе сохранится до 15 января, а подсветку оставят до конца зимы, передаёт «Интерфакс».
Накануне мэр города Сергей Собянин рассказал, что дополнительных ограничений и штрафов в Новый год власти вводить не будут. При этом и льготный проезд на общественном транспорте не восстановят.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова из-за пандемии коронавируса попросила россиян ограничить празднование Нового года близким кругом людей. Кроме того, она считает, что нужно ограничить поездки в регионы с высоким уровнем заболеваемости, писал NEWS.ru.
Видео дня. Муж Гагариной может лишить певицу половины ее состояния
News.ru: последние новости
Легенда Арбата: в Москве завершена реставрация кинотеатра «Художественный» Легенда Арбата: в Москве завершена реставрация кинотеатра «Художественный» Собянин: меры Китая по сдерживанию COVID неприменимы в Москве Собянин: меры Китая по сдерживанию COVID неприменимы в Москве Власти Москвы пообещали ненамного повысить стоимость проезда Власти Москвы пообещали ненамного повысить стоимость проезда
Комментарии
Новости Москвы , Татьяна Голикова , Сергей Собянин , Петр Бирюков , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Нападение на украинскую журналистку в прямом эфире попало на видео
04:13
Нападение на украинскую журналистку в прямом эфире попало на видео
В мире Происшествия
Тело убийцы невесты и ее брата на берегу моря попало на видео
00:34
Тело убийцы невесты и ее брата на берегу моря попало на видео
Происшествия
Мужчина случайно поджег себя во время онлайн-конференции и попал на видео
00:09
Мужчина случайно поджег себя во время онлайн-конференции и попал на видео
Происшествия
Отец на коньках вывез на лед коляску с ребенком и попал на видео
00:45
Отец на коньках вывез на лед коляску с ребенком и попал на видео
Происшествия
Прохожие бросились спасать россиянку из Черного моря и попали на видео
00:23
Прохожие бросились спасать россиянку из Черного моря и попали на видео
Происшествия
Лукашенко напоил бабушку водой и попал на видео
01:13
Лукашенко напоил бабушку водой и попал на видео
В мире
Опубликовано видео пожара в промзоне в Одинцове
00:30
Опубликовано видео пожара в промзоне в Одинцове
Пожары
Москвич брызнул перцовкой в лицо кассиру и попал на видео
00:06
Москвич брызнул перцовкой в лицо кассиру и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места аварии грузовика и такси в Москве
00:30
Появилось видео с места аварии грузовика и такси в Москве
Происшествия
Извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео
01:07
Извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение