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Москва

Спасатели напомнили москвичам об опасности выхода на лед на водоемах столицы 

Агентство «Москва» и ещё 1 55 минут назад
Москвичам напомнили об опасности выхода на лед на водоемах
Фото: РИА Новости
Отдыхающим жителям Москвы следует помнить об опасности выхода на тонкий и рыхлый лед на столичных водоемах. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах проводят усиленное патрулирование и предупреждают об опасности выхода на еще неокрепший лед. За прошедшие выходные в зонах ответственности поисково-спасательных станций отмечено более 4 тыс. отдыхающих, 925 рыбаков и 45 купающихся. За неделю с 7 по 13 декабря поверхность большинства рек, прудов и озер в столице успела покрыться слоем льда. Так, в Зеленограде на озере Школьное толщина льда достигает более 15 см. Несмотря на это, местами могут попадаться участки с промоинами и меньшей толщиной ледяного покрова», — говорится в сообщении.

В ходе рейдов водные спасатели напоминают отдыхающим об опасности выхода на тонкий и рыхлый лед, а также рассказывают о правилах оказания помощи людям, провалившимся в ледяную полынью.

«В выходные спасатели ГКУ «МГПСС» осуществили 337 патрулирований, провели 787 профилактических бесед с нарушителями правил безопасности на воде. Всего с начала декабря в зонах ответственности поисково-спасательных станций находилось более 17 тыс. отдыхающих, около 2 тыс. рыбаков и более 200 купающихся», — добавили в пресс-службе.

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