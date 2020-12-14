Москвичам напомнили об опасности выхода на лед на водоемах

«Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах проводят усиленное патрулирование и предупреждают об опасности выхода на еще неокрепший лед. За прошедшие выходные в зонах ответственности поисково-спасательных станций отмечено более 4 тыс. отдыхающих, 925 рыбаков и 45 купающихся. За неделю с 7 по 13 декабря поверхность большинства рек, прудов и озер в столице успела покрыться слоем льда. Так, в Зеленограде на озере Школьное толщина льда достигает более 15 см. Несмотря на это, местами могут попадаться участки с промоинами и меньшей толщиной ледяного покрова», — говорится в сообщении.