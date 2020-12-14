Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел отреставрированный кинотеатр "Художественный" в центре столицы, первых зрителей планируется принять в конце декабря.

"В 1909 году было чудесное открытие первого электротеатра, первое кино в Москве. И москвичи смотрели на это чудо, и спустя 111 лет сегодня новое чудесное событие — это восстановление, реставрация кропотливая художественного кинотеатра и возвращение удивительного объекта, который чудесно переплетен с судьбой большого количества поколений, миллионов москвичей, которые ждали с нетерпением, когда "Художественный" снова вернется в жизнь. И не просто вернется к жизни, а вернется в то великолепие, к красоте, в которой он был задуман. И, конечно, уже современными приспособлениями, с современными возможностями совместить историю с современностью, возродить объект в жизнь — это дорогого стоит", — заявил Собянин.

По его словам, в Москве проводится огромная работа по реставрации объектов — одна из самых крупных и масштабных в мире.

"Я очень благодарен людям, которые вкладывают свои ресурсы и деньги, возможности для того, чтобы помочь возродить историю культурного наследия нашей страны и Москвы. Спасибо огромное вам, вашим коллегам, что вы уделяете такое внимание данному объекту и многим другим проектам. Этот объект останется в памяти многих москвичей как образец, как надо обращаться со своей историей", — сказал мэр, обращаясь к председателю правления "Сбербанка России" Герману Грефу, компания оказала инвестиционную помощь проекту.

В свою очередь Греф поблагодарил всех реставраторов и строителей, которые вложили душу и работали круглосуточно. "Сегодня мы дарим этот объект москвичам. Я знаю, что для москвичей этот объект имеет специальное значение, и очень многие ждали его открытия", — заключил он.

Как сообщается в материалах мэрии, основанный в 1909 году "Художественный" стал первым московским кинотеатром, который обрел собственное здание. Его открыл предприниматель Альберт Брокш — управляющий "Варваринского акционерного общества домовладельцев", которому принадлежал участок на Арбатской площади. Первый сеанс состоялся 11 ноября 1909 года, 400 зрителей увидели премьеру французской драмы "Жоржетта".

О ходе реставрации

Решение о проведении комплексной реставрации исторического здания кинотеатра "Художественный" было принято правительством Москвы , работы по согласованному проекту были начаты осенью 2019 года. Финансирование реставрационных работ осуществлено за счет средств частных инвесторов.

Реставрация кинотеатра площадью 2,6 тыс. кв. м началась с противоаварийных работ: в первые месяцы специалисты очистили и укрепили фасады и провели ремонт кровли. Сохранены две подлинные кровельные фермы, выполненные из прокатных уголков и полос металла германского сортамента и собранные на заклепках.

Внешний вид главного (западного) фасада был воссоздан по оригинальным чертежам Фёдора Шехтеля — украшен терразитовым покрытием и максимально приближен к облику 1913 года. Восстановлен исторический декор — мужской и женский маскароны, барельефы с изображением античных богов Гелиоса и Селены, а также исторические надписи "Входъ" и "Выходъ" и, конечно, главная — "Художественный электро-театръ". Раскрыты заложенные оконные проемы.

На свои исторические места — с двух сторон от каждого дверного проема — вернулись изящные фонари из чугуна, воссозданные по оригинальным эскизам Шехтеля.

Особенностью пространственно-планировочной композиции главного зрительного зала является балкон, куда в последние годы из-за угрозы обрушения не пускали зрителей. Реставраторам удалось сохранить ограждение, включенное в предмет охраны памятника, перенеся его на новые несущие конструкции. Под балконом воссоздан лепной декор потолка. На столбы, поддерживающие балкон, вернулись отреставрированные гипсовые лики бога виноделия Диониса. На левом простенке восточной стены сохранилась первоначальная капитель, послужившая образцом для воссоздания остальных капителей по периметру зала. Над сценой вновь появились лепные гиппокампы, растягивающие хвостами медальон с годом перестройки кинотеатра.

Под множеством слоев краски на потолке была скрыта подлинная вентиляционная металлическая решетка, в центре которой размещалась оригинальная массивная люстра, к сожалению, не сохранившаяся до нашего времени. В ходе работ решетку демонтировали, очистили от краски, воссоздали утраченные элементы (листики, прутки, ажурную сетку) и вернули на законное место.

Кессонированный потолок был утрачен в советское время. В ходе демонтажных работ были обнаружены потолочные кессоны. К настоящему времени они бережно отреставрированы и находятся в операторской. За кессонированным потолком зала спрятана сложная звуковая "начинка" современного кинотеатра.

В фойе отреставрированы сохранившийся потолочный карниз и фриз. Настоящим украшением интерьеров кинотеатра является спроектированная Шехтелем историческая лестница, ведущая из северного фойе на балкон главного зала, — ее восстановили по образцам двух подлинных доломитовых ступеней. Лестница облицована светлым мрамором со сложной текстурой. Вернулись деревянные оконные заполнения, ранее утраченные. Оконные рамы выполнены из светлой лиственницы, фурнитура — из мягко сияющей латуни. По фотографиям начала века воссоздали дубовые двери.

По чертежам Шехтеля восстановлен большой витраж, замененный после утраты в 1990-е гг. на пластиковое окно. Рядом с ним снова будет работать фонтан, задуманный архитектором и позднее утерянный, — его расположение и габариты были отражены в фиксационных чертежах, а в фойе сохранилось оригинальное основание.

"Художественный" будет работать как кинотеатр премьерного показа и фестивальный центр, программа которого представит мировой кинематограф во всем его разнообразии. Значительную часть расписания займут фестивали и ретроспективы, подготовленные в сотрудничестве с международными культурными институциями.