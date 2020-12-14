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Москва

Медведи в Московском зоопарке ушли в зимнюю спячку 

Говорит Москва и ещё 1 5 часов назад
Медведи в Московском зоопарке ушли в зимнюю спячку
Фото: РИА Новости
Процесс их закапывания в берлоге опубликован в официальном Instagram зоосада.
Специалисты уточнили, что в природе хищники погружаются в анабиоз из-за недостатка корма. В зоопарке они получают калорийное питание, чтобы накопить жировые запасы, однако естественные процессы в организме животных поддерживаются и в неволе. Посетителей̆ просят соблюдать тишину, чтобы случайно не разбудить медведей. Рядом с уличными вольерами установили новые информационные таблички: «Животное спит. Возвращаетесь весной».
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