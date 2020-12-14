Москва встала в девятибалльных пробках 

Загруженность дорог в Москве вечером во вторник, 15 декабря, достигла девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки»

Наибольшие затруднения на данный момент наблюдаются в центре столицы. Так, в пробках встало почти все Садовое кольцо, при этом хуже всего ситуация в районе станций метро «Таганская», «Павелецкая» и «Добрынинская».

Сложно проехать по Кремлевской, Москворецкой, Софийской и Болотной набережным, Лубянскому проезду, Никитскому бульвару, улицам Солянка, Сретенка и Большая Лубянка. Загружено и Третье транспортное кольцо (ТТК) в обоих направлениях, а также Алтуфьевское, Ленинградское и Волоколамское шоссе.

По предварительным данным, дороги станут свободнее после 21:00.