Цирк танцующих фонтанов в Москве могут оштрафовать за нарушение ограничений по COVID-19

Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин» на юго-востоке Москвы может быть оштрафован за нарушения противоэпидемических требований, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Яна Поповского.

Требования безопасности заведением были проигнорированы во время проведения новогоднего звездного шоу «Москва — Кассиопея».

«Были выявлены нарушения указов мэра Москвы №107 и №68, то есть было превышено число зрителей на мероприятии. Зал рассчитан на 1 200 человек, во время шоу ориентировочно там находились от 800 до 900 человек, то есть был заполнен почти весь зал», — сказал Поповский. Таким образом, по его словам, не было выполнено условие о заполняемости зала на 25%, также были выявлены нарушения масочно-перчаточного режима. Учреждению грозит штраф до 300 тысяч рублей.