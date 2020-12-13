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В Москве за нарушение ограничений по COVID-19 могут оштрафовать цирк танцующих фонтанов 

Мир24 и ещё 4 27 минут назад
Цирк танцующих фонтанов в Москве могут оштрафовать за нарушение ограничений по COVID-19
Фото: РИА Новости
Цирк танцующих фонтанов «Аквамарин» на юго-востоке Москвы может быть оштрафован за нарушения противоэпидемических требований, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на инспектора объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Яна Поповского.
Требования безопасности заведением были проигнорированы во время проведения новогоднего звездного шоу «Москва — Кассиопея».
«Были выявлены нарушения указов мэра Москвы №107 и №68, то есть было превышено число зрителей на мероприятии. Зал рассчитан на 1 200 человек, во время шоу ориентировочно там находились от 800 до 900 человек, то есть был заполнен почти весь зал», — сказал Поповский. Таким образом, по его словам, не было выполнено условие о заполняемости зала на 25%, также были выявлены нарушения масочно-перчаточного режима. Учреждению грозит штраф до 300 тысяч рублей.
В конце ноября сообщалось, что в России за нарушения ограничений по коронавирусу оштрафовали более миллиона человек. Общая сумма штрафов превысила полтора миллиарда рублей.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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