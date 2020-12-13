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Погода в Москве: Вильфанд попросил москвичей не кататься на коньках на водоемах 

Москва24 3 часа назад
Вильфанд попросил москвичей не кататься на коньках на водоемах
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Кататься на коньках и рыбачить на водоемах Москвы в настоящее время опасно, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС. По словам специалиста, лед еще не окреп.

"Высота (ледяного покрова) недостаточная, чтобы смело выходить на лед. Кататься на коньках и рыбачить еще рано", — сказал Вильфанд.

При этом он предупредил москвичей, что формирование ледяного покрова идет достаточно активно. По его словам, уже совсем скоро развлекаться на водоемах будет безопасно. Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предостерег москвичей от выхода на тонкий лед водоемов. Он напомнил, что в Москве открыто много катков с искусственном льдом, у которых есть специальная система охлаждения. По его словам, они безопасны.
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Новости Москвы , Анатолий Цыганков , Роман Вильфанд , Росгидромет
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