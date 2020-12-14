Еще 4932 пациента вылечились от коронавируса в Москве

В столице за сутки еще 4932 пациента вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале в понедельник, 14 декабря.
За все время пандемии от коронавируса в столице вылечились уже 534 552 человек.
Ранее стало известно, что в городе от коронавируса за сутки скончались 75 человек.
Ранее ученый заявил, что ни один российский регион не находится в зоне с высоким показателем распространенности COVID-19. При этом основная часть регионов уже вышла на плато по коронавирусу.