Еще 4932 пациента вылечились от коронавируса в Москве

В столице за сутки еще 4932 пациента вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале в понедельник, 14 декабря.

За все время пандемии от коронавируса в столице вылечились уже 534 552 человек.

Ранее стало известно, что в городе от коронавируса за сутки скончались 75 человек.