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Еще 4932 человека вылечились от коронавируса за сутки в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 6 4 часа назад
Еще 4932 пациента вылечились от коронавируса в Москве
Фото: Вечерняя Москва
В столице за сутки еще 4932 пациента вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале в понедельник, 14 декабря.
За все время пандемии от коронавируса в столице вылечились уже 534 552 человек.
Ранее стало известно, что в городе от коронавируса за сутки скончались 75 человек.
Ранее ученый заявил, что ни один российский регион не находится в зоне с высоким показателем распространенности COVID-19. При этом основная часть регионов уже вышла на плато по коронавирусу.
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