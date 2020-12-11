Москва отказалась от продления льготной программы страхования жилья 

«За все время действия этой программы было собрано порядка 30 млрд рублей. А выплачено за это время было примерно в 30-40 раз меньше. Понимаете, какой высокомаржинальный бизнес? И на самом деле то, о чем там говорится, что 85% выплачивают страховщики, а 15% — город, мы с вами понимаем, что городу вообще не нужно было платить, потому что сборы многократно перекрывали собранные премии. Я так полагаю, что, наверное, в мэрии разобрались и поняли, что это мало похоже на страхование, и город может обеспечить все сам. Если страховых случаев совсем немного, граждане, наверное, чаще всего стараются отказаться от такого продукта, договор никто не подписывает, и потребитель, владелец жилья, не видя перед собой договора, не понимает, в чем, собственно, смысл страхования и какие страховые случаи покрываются. Если я желаю застраховать свое жилье, я совершенно спокойно найду компанию, выберу для меня удобное покрытие, выберу для меня удобную и нужную мне страховую сумму, сравню тарифы и заключу договор. Но я перед этим прочитаю договор, мне представитель страховой компании все разъяснит. Понятно, что это проблема для страховщика, потому что ему нужно уговаривать, ему нужно рассказывать о пользе такого страхования, приводить какие-то примеры. Да, это требует затрат. Не то что здесь — с чиновниками договорился, конкурс выиграл, платежку, все внесли, и автоматически собирай деньги».