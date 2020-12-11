Москва отказалась от продления льготной программы страхования жилья 

«За все время действия этой программы было собрано порядка 30 млрд рублей. А выплачено за это время было примерно в 30-40 раз меньше. Понимаете, какой высокомаржинальный бизнес? И на самом деле то, о чем там говорится, что 85% выплачивают страховщики, а 15% — город, мы с вами понимаем, что городу вообще не нужно было платить, потому что сборы многократно перекрывали собранные премии. Я так полагаю, что, наверное, в мэрии разобрались и поняли, что это мало похоже на страхование, и город может обеспечить все сам. Если страховых случаев совсем немного, граждане, наверное, чаще всего стараются отказаться от такого продукта, договор никто не подписывает, и потребитель, владелец жилья, не видя перед собой договора, не понимает, в чем, собственно, смысл страхования и какие страховые случаи покрываются. Если я желаю застраховать свое жилье, я совершенно спокойно найду компанию, выберу для меня удобное покрытие, выберу для меня удобную и нужную мне страховую сумму, сравню тарифы и заключу договор. Но я перед этим прочитаю договор, мне представитель страховой компании все разъяснит. Понятно, что это проблема для страховщика, потому что ему нужно уговаривать, ему нужно рассказывать о пользе такого страхования, приводить какие-то примеры. Да, это требует затрат. Не то что здесь — с чиновниками договорился, конкурс выиграл, платежку, все внесли, и автоматически собирай деньги».
«Я теряюсь в догадках, потому что программа была успешная. И когда государство решило, что надо страховать жилье от чрезвычайных ситуаций, а у нас есть такие регионы, в которых постоянно или наводнения, или пожары лесные и многое другое, и теряется много жилья. Закон, который был принят о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, был основан именно на этом передовом опыте Москвы. И сотрудники Центрального банка, Министерства финансов РФ, которым это было поручено, страховщики объезжали регионы в прошлом году и пропагандировали этот московский опыт. А сейчас вдруг было решено этот эксперимент закончить. Я слышал критику в том смысле, что страховщики много собирали и не так много выплачивали, такая критика была. Но это в любом виде страхования. До какого-то момента, какого-то крупного события резервы создаются, а потом иногда их даже и не хватает, как сейчас не хватает многим страховщикам на Западе в связи с коронавирусом, или в связи с большими природными катаклизмами в Соединенных Штатах Америки и так далее. Поэтому аргумент что страховщики, мол, много собирали, а мало выплачивали, в данном случае не работает».