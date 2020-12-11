Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Москва отказалась от продления льготной программы страхования жилья 

BFM.RU 2 часа назад
Москва отказалась от продления льготной программы страхования жилья
Фото: АГН «Москва»
Москва отказывается от продления льготной программы страхования жилья. Об этом сообщил Всероссийский союз страховщиков. Когда союз направил в мэрию свои предложения о сохранении программы на будущий год, то официального ответа на них не получил. Страховщики предлагали полностью покрывать убытки за счет компаний — участников программы. Сейчас они покрывают 85%, а оставшиеся 15% — город.
Программа льготного страхования жилья действует с 2002 года. По ней застраховано почти 2,5 млн московских квартир. Стоимость страхования квадратного метра по программе составляет 2 рубля, платеж включается в квитанцию ЖКХ.
Оплачивать страховку в единой квитанции было действительно удобно, однако люди не всегда понимали условий страхования. Есть и еще причины для закрытия программы, говорит сопредседатель Центра стратегических исследований страхового рынка Александр Коваль.
Александр Коваль сопредседатель Центра стратегических исследований страхового рынка​

«За все время действия этой программы было собрано порядка 30 млрд рублей. А выплачено за это время было примерно в 30-40 раз меньше. Понимаете, какой высокомаржинальный бизнес? И на самом деле то, о чем там говорится, что 85% выплачивают страховщики, а 15% — город, мы с вами понимаем, что городу вообще не нужно было платить, потому что сборы многократно перекрывали собранные премии. Я так полагаю, что, наверное, в мэрии разобрались и поняли, что это мало похоже на страхование, и город может обеспечить все сам. Если страховых случаев совсем немного, граждане, наверное, чаще всего стараются отказаться от такого продукта, договор никто не подписывает, и потребитель, владелец жилья, не видя перед собой договора, не понимает, в чем, собственно, смысл страхования и какие страховые случаи покрываются. Если я желаю застраховать свое жилье, я совершенно спокойно найду компанию, выберу для меня удобное покрытие, выберу для меня удобную и нужную мне страховую сумму, сравню тарифы и заключу договор. Но я перед этим прочитаю договор, мне представитель страховой компании все разъяснит. Понятно, что это проблема для страховщика, потому что ему нужно уговаривать, ему нужно рассказывать о пользе такого страхования, приводить какие-то примеры. Да, это требует затрат. Не то что здесь — с чиновниками договорился, конкурс выиграл, платежку, все внесли, и автоматически собирай деньги».

В Союзе страховщиков говорят, что только за прошлый год компании выплатили больше 200 млн рублей по страховым случаям, количество жалоб низкое. Да и в целом программа была признана успешной и ее закрытие — решение «парадоксальное», считает президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
Игорь Юргенс президент Всероссийского союза страховщиков

«Я теряюсь в догадках, потому что программа была успешная. И когда государство решило, что надо страховать жилье от чрезвычайных ситуаций, а у нас есть такие регионы, в которых постоянно или наводнения, или пожары лесные и многое другое, и теряется много жилья. Закон, который был принят о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, был основан именно на этом передовом опыте Москвы. И сотрудники Центрального банка, Министерства финансов РФ, которым это было поручено, страховщики объезжали регионы в прошлом году и пропагандировали этот московский опыт. А сейчас вдруг было решено этот эксперимент закончить. Я слышал критику в том смысле, что страховщики много собирали и не так много выплачивали, такая критика была. Но это в любом виде страхования. До какого-то момента, какого-то крупного события резервы создаются, а потом иногда их даже и не хватает, как сейчас не хватает многим страховщикам на Западе в связи с коронавирусом, или в связи с большими природными катаклизмами в Соединенных Штатах Америки и так далее. Поэтому аргумент что страховщики, мол, много собирали, а мало выплачивали, в данном случае не работает».

В программе страхования московского жилья до конца года работают пять страховых компаний: «АльфаСтрахование», «ВТБ Страхование», «Ингосстрах», «ВСК» и «Согласие».
Видео дня. Дмитрий Губерниев назвал Ольгу Бузову «неудачницей»
BFM.RU: последние новости
Москва не намерена вводить дополнительных ограничений в новогодние праздники Москва не намерена вводить дополнительных ограничений в новогодние праздники В Москве открыли мемориальную доску Юрию Лужкову В Москве открыли мемориальную доску Юрию Лужкову Массовая вакцинация от коронавируса в Москве: первые итоги Массовая вакцинация от коронавируса в Москве: первые итоги
Комментарии 1
Новости Москвы , Игорь Юргенс , Александр Коваль , Альфастрахование , ВСК , Ингосстрах , ВТБ Страхование , Минфин , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
00:05
Стюардесса в мини закрыла багажные полки раздвинутыми ногами
Общество В мире
Смертник подорвался у здания ФСБ
00:24
Смертник подорвался у здания ФСБ
Происшествия
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
00:58
Жестоко убивший возлюбленную и ребенка армавирец уехал к морю
Происшествия
В США запустили ракету с секретный спутником
04:04
В США запустили ракету с секретный спутником
Армия Наука и техника
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
00:58
Гололедный апокалипсис в Киеве попал на видео
В мире Происшествия
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
00:40
Стрельба в обувной мастерской в Петербурге попала на видео
Происшествия
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
00:12
Россиянин поджег себя и жену в машине на полном ходу
Происшествия
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
00:30
Бетононасос протаранил 15 машин и пассажирский автобус
Происшествия
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
00:43
Мужчина жестоко расправился с возлюбленной и ее братом
Происшествия Криминал
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
00:30
Перевернувшаяся «Газель» с хлебом устроила затор в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть