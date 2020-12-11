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Москва

Станцию метро «Деловой центр» откроют для пассажиров 12 декабря 

Москва24 и ещё 7 1 час назад
Станцию метро «Деловой центр» откроют 12 декабря
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Станцию "Деловой центр" Солнцевской линии Московского метрополитена откроют для пассажиров 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Теперь "Деловой центр" станет конечной станцией Солнцевской линии. На желтой ветке будет увеличена парность поездов. В вагонах станет свободнее, а поездки пассажиров комфортнее", — говорится в сообщении департамента.

Со станции "Деловой центр" пассажиры могут пересесть на МЦК, МЦД, Большую кольцевую линию и Филевскую линию метро. В департаменте также уточнили, что движения поездов с 12 по 22 декабря на участке "ЦСКА" — "Деловой центр" не будет из-за строительства БКЛ. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатным автобусом КМ.
После 22 декабря поезда будут поочередно ходить либо до станции "Деловой центр" БКЛ, либо до станции "Хорошёвская" БКЛ, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что несколько станций метро закроют, а движение транспорта ограничат на юго-востоке Москвы с 12 декабря. Меры связаны с открытием нескольких станций Большой кольцевой линии (БКЛ).
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