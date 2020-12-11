Создан оперштаб по контролю за качеством воздуха

Штаб пресекает незаконную деятельность предприятий, вызывающих неприятные запахи и загрязнение атмосферного воздуха в городе.

Москве создан оперативный городской штаб по пресечению незаконной деятельности предприятий, вызывающих загрязнение атмосферного воздуха и неприятные запахи. Такое решение было принято в соответствии с поручением заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова

«Сейчас активно этот штаб приступил к работе. Мы представляем информацию жителям. В том числе туда входят представители органов исполнительной власти, местной. То есть это управы, префектуры, депутаты муниципальные, различные общественные группы и представители общественных движений, которые выступают за чистоту воздуха в Москве. Вызываем предприятия, проводим разъяснительную работу. С начала работы штаба в ноябре у нас количество жалоб и возникновение неприятных запахов уже снизилось», — отметил Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Также он пояснил, что состояние воздуха в городе улучшается с каждым годом, но локальные проблемы, связанные в основном с неприятными запахами, существуют. Чтобы решать их, как раз и был создан штаб.

Антон Кульбачевский рассказал, что в последнее десятилетие в Москве сохраняется пониженная концентрация загрязняющих веществ в воздухе. Показатели по оксиду углерода упали в 2,3 раза, диоксиду азота — в 1,3 раза, оксиду азота — в 2,2 раза, диоксиду серы — в 1,7 раза, взвешенных веществ РМ10 — в 1,4 раза.

Мониторинг и обращения граждан

В этом году обновили 13 станций Мосэкомониторинга . Новые станции отличаются повышенной надежностью. В них установлено высокоточное оборудование. Также увеличилось число приборов, контролирующих взвешенные частицы с размером менее 2,5 микрометра — РМ2,5. Число стационарных автоматических станций, которые могут контролировать концентрацию РМ2,5, увеличилось до 29.

В 2021 году планируют установить станции мониторинга в районах Западное Дегунино и Некрасовка, а также 15 станций мониторинга в 13 городах ближайшего Подмосковья. Это позволит организовать непрерывный круглосуточный контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха.

«Система Мосэкомониторинга становится уже межрегиональной. Мы выходим за рамки Москвы и начинаем предоставлять в том числе информацию жителям Московской области», — отметил глава Департамента.

В 2020 году Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы было рассмотрено более 40 тысяч обращений граждан по вопросам охраны окружающей среды. Среди наиболее распространенных обращений вопросы защиты зеленых насаждений, загрязнения атмосферного воздуха и шума.

Промышленные предприятия

За счет модернизации производств в городе снижаются промышленные выбросы в атмосферный воздух. Так, с 2011 года была начата масштабная модернизация Московского нефтеперерабатывающего завода . Это позволило снизить средние концентрации сероводорода в два раза.

Кроме того, ведется модернизация предприятий энергетического комплекса. За счет внедрения парогазовых установок и принятых мер по экономии энергии выбросы загрязняющих веществ от объектов энергетики снизились с 2010 года на 11 процентов.

Реконструкция очистных сооружений

С 2012 года ведется реконструкция очистных сооружений АО «Мосводоканал» . Главная цель проводимых мероприятий — исключить неприятные запахи на прилегающей территории.

Благодаря реконструкции Курьяновских очистных сооружений с 2010 года отмечено снижение повторяемости превышений предельно допустимой максимальной разовой концентрации сероводорода в среднем в 6,7 раза.

На Люберецких очистных сооружениях за 10 лет также отмечен экологический эффект. При ветре зафиксировали снижение повторяемости превышений предельно допустимой максимальной разовой концентрации сероводорода в среднем в 1,9 раза.

Улично-дорожная сеть

Позитивные результаты достигнуты благодаря комплексной политике Правительства Москвы в области снижения загрязнения воздуха от автотранспорта.

«С 2012 года Москва пересмотрела приоритеты развития транспортного каркаса. Задача снижения загрязнения воздуха автотранспортом была признана как приоритетная. До сих пор она такой и является», — отметил Антон Кульбачевский.

По сравнению с 2010 годом валовые выбросы в атмосферу от автотранспорта снизились более чем на 600 тысяч тонн. В столице развивают работу общественного транспорта с приоритетом электрических видов, обновляют автобусные парки улучшенного экологического класса, ограничивают движение грузового транспорта.

Моторное топливо

За 10 лет инспекторы Департамента качество моторного топлива проверено на 616 АЗС. Отобрано более 1800 проб моторного топлива, из которых 135 не соответствовали экологическим требованиям. К административной ответственности привлекли 67 виновных лиц, а сумма штрафных санкций составила более 29 миллионов рублей.

В 2020 году плановые проверки в отношении АЗС не проводились. По результатам рассмотрения жалоб граждан провели 15 мероприятий по контролю и отобрали 44 пробы моторного топлива. Нарушений не было выявлено.

Для информирования населения на сайте Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы размещен список АЗС с моторным топливом, не соответствующим экологическим требованиям. По состоянию на 1 декабря в него включено 28 станций.

Планы на 2021 год

Несмотря на пандемию коронавируса и серьезный удар, который она нанесла по экономике города, в бюджете Москвы на 2021 год предусмотрены значительные средства на экологические программы. Так, в следующем году на охрану окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе планируется выделить 14,1 миллиарда рублей.