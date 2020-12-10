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Москва

Собянин заявил, что медицина справляется с ситуацией по COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
Собянин: медицина справляется с ситуацией по COVID-19
Фото: РИА Новости
Ситуация по коронавирусу в Москве стабильная, но сложная, медицина справляется, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Количество госпитализаций за прошлую неделю не изменилось по сравнению с предыдущей, остается стабильным. Поэтому можно сказать, что в принципе ситуация более или менее стабильная. Но стабильная на высоком, сложном, тяжелом уровне, при котором вся медицинская система Москвы работает в напряжении. При этом все ее звенья выполняют свои функции: и скорая помощь, и амбулаторное звено, КТ-диагностика, ПЦР-диагностика, стационары. То есть, мы с этой ситуацией справляемся", — рассказал Собянин в эфире "России 24".

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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