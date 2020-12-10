Собянин: медицина справляется с ситуацией по COVID-19

"Количество госпитализаций за прошлую неделю не изменилось по сравнению с предыдущей, остается стабильным. Поэтому можно сказать, что в принципе ситуация более или менее стабильная. Но стабильная на высоком, сложном, тяжелом уровне, при котором вся медицинская система Москвы работает в напряжении. При этом все ее звенья выполняют свои функции: и скорая помощь, и амбулаторное звено, КТ-диагностика, ПЦР-диагностика, стационары. То есть, мы с этой ситуацией справляемся", — рассказал Собянин в эфире "России 24".