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Москва

Благоустройство Симоновской набережной в Москве начнут в 2021 году 

РИАМО и ещё 1 2 часа назад
Симоновскую набережную благоустроят в 2021 году
Фото: сайт Москомстройинвеста
Специалисты планируют приступить к благоустройству Симоновской набережной в 2021 году, также проработают единое соединение территорий почти от Кремля до ЗИЛ, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы планируем в следующем году начать работы по благоустройству Симоновской набережной. Мы совершенно переделаем характер этой территории как со стороны реки, так и со стороны набережной, это будет совершенно другой район города», — сказал Бочкарев.

Он добавил, что также специалисты будут работать над единым соединением территорий практически от Кремля до ЗИЛ.
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