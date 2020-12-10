Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Выберите регион
Москва

Москва-река начала замерзать 

Мослента и ещё 1 2 часа назад
Москва-река начала замерзать
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Москва-река начала замерзать из-за морозной погоды на большей части Европейской территории. Об этом сообщает Гидрометцентр России в четверг, 10 декабря.

«Повышение уровня воды (на 70 см) в связи с процессом ледообразования отмечалось на Москве-реке у Звенигорода (Московская область). Лед появился и на Москве-реке в черте города», — указано в сообщении.

При этом глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин ранее призвал москвичей не ждать снега в ближайшее время из-за антициклона. По словам синоптика, до 12 декабря в столице сохранится антициклональная погода с повышенным давлением.
Видео дня. Шепелев показал свою новую семью на Мальдивах
Мослента: последние новости
В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом Собянин ответил на вопрос об ограничениях на Новый год Собянин ответил на вопрос об ограничениях на Новый год В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом
Новости Москвы , Юрий Варакин , Росгидромет , Звенигород , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
00:07
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
Общество
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
01:38
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
В мире Армия
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
00:50
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
Происшествия
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
00:38
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
Новости Москвы Происшествия
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
00:43
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
В мире Происшествия
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
00:42
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
Общество
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
02:04
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
Происшествия В мире
Рэпер стал российским замминистра экономики
02:33
Рэпер стал российским замминистра экономики
Политика Общество
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
02:27
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
Происшествия
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
00:53
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение