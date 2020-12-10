Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Выберите регион
Москва

Храм планируется построить на Луганской улице на юге Москвы 

Агентство «Москва» и ещё 2 24 минуты назад
Храм планируется построить на юге Москвы
Фото: РИА Новости
На юге Москвы планируется построить храмовый комплекс площадью более 4,6 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 10 декабря 2020 года приняла решение о предоставлении земельного участка по адресу: ул. Луганская, вл. 9-11 (ЮАО) для строительства объекта религиозного назначения», — говорится в сообщении.

Как рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, слова которой приводит пресс-служба, земельный участок площадью 0,9 га будет предоставлен РО «Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)» в безвозмездное пользование сроком на девять лет. На рассматриваемом участке запланировано строительство храмового комплекса суммарной поэтажной площадью более 4 тыс. 630 кв. м. В настоящее время на участке расположена часовня.
Видео дня. Шепелев показал свою новую семью на Мальдивах
Агентство «Москва»: последние новости
Сотрудники полиции приняли роды у женщины на станции метро «Электрозаводская» Сотрудники полиции приняли роды у женщины на станции метро «Электрозаводская» Инспекторы ОАТИ оштрафовали покупателей без масок и перчаток в трех ТЦ на юго-востоке Москвы Инспекторы ОАТИ оштрафовали покупателей без масок и перчаток в трех ТЦ на юго-востоке Москвы Спортивный комплекс с бассейном в Зеленограде планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году Спортивный комплекс с бассейном в Зеленограде планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году
Комментарии
Новости Москвы , Анастасия Пятова , Сергей Собянин , РПЦ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
00:07
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
Общество
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
01:38
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
В мире Армия
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
00:50
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
Происшествия
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
00:38
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
Новости Москвы Происшествия
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
00:43
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
В мире Происшествия
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
00:42
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
Общество
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
02:04
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
Происшествия В мире
Рэпер стал российским замминистра экономики
02:33
Рэпер стал российским замминистра экономики
Политика Общество
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
02:27
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
Происшествия
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
00:53
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение