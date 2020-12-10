Храм планируется построить на юге Москвы

На юге Москвы планируется построить храмовый комплекс площадью более 4,6 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 10 декабря 2020 года приняла решение о предоставлении земельного участка по адресу: ул. Луганская, вл. 9-11 (ЮАО) для строительства объекта религиозного назначения», — говорится в сообщении.
Как рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, слова которой приводит пресс-служба, земельный участок площадью 0,9 га будет предоставлен РО «Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)» в безвозмездное пользование сроком на девять лет. На рассматриваемом участке запланировано строительство храмового комплекса суммарной поэтажной площадью более 4 тыс. 630 кв. м. В настоящее время на участке расположена часовня.