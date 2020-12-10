Храм планируется построить на юге Москвы

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 10 декабря 2020 года приняла решение о предоставлении земельного участка по адресу: ул. Луганская, вл. 9-11 (ЮАО) для строительства объекта религиозного назначения», — говорится в сообщении.