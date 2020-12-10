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Москва

Камеры московского метро смогут определять заболевших пассажиров 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
Камеры метро смогут определять заболевших пассажиров
Фото: РИА Новости
Новая функция системы видеонаблюдения будет запущена в следующем году в Москве.
Система видеонаблюдения московского метро получит новую функцию — теперь они смогут определять пассажиров, которым требуется медицинская помощь. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале департамента транспорта столицы со ссылкой на руководителя Максима Ликсутова.

«Наши умные камеры в следующем году научатся искать пассажиров, которым требуется оказать медицинскую помощь. В случае, если человеку стало плохо, особенно пожилому человеку. Мы постараемся автоматизировать этот сервис, сделать так, чтобы оперативно оказать помощь пассажиру» — говорится в сообщении службы.

Отмечается, что новая функция позволит сотрудникам метрополитена своевременно отреагировать в вызвать скорую помощь в случае необходимости. Ранее на станции метро «Электрозаводская» сотрудники полиции приняли роды у женщины. Сейчас мама и мальчик в больнице. У них все хорошо. В метрике малыша местом рождения уже указали — Москва, метро Электрозаводская.
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Новости Москвы , Наука и техника
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