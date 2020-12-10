Москвичка родила ребенка прямо в метро

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Женщине помогли принять роды сотрудники метрополитена и полицейские.

Жительница Москвы родила в метрополитене на станции «Электрозаводская». Появиться на свет ребенку помогли работники метро и сотрудники полиции.

Соответствующую информацию сообщили в Сети. В настоящее время ожидаются официальные комментарии случившегося, а также подробности инцидента.