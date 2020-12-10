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Москва

Москвичка родила ребенка в метро 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Москвичка родила ребенка прямо в метро
Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
Женщине помогли принять роды сотрудники метрополитена и полицейские.
Жительница Москвы родила в метрополитене на станции «Электрозаводская». Появиться на свет ребенку помогли работники метро и сотрудники полиции.
Соответствующую информацию сообщили в Сети. В настоящее время ожидаются официальные комментарии случившегося, а также подробности инцидента.
Ранее в столичном метро полицейскому удалось спасти мужчину от надвигающегося поезда. Пассажир оступился, находясь на платформе, и упал на рельсы за несколько секунд до приближения состава. Правоохранитель, заметивший это, успел подать машинисту сигнал и помог мужчине выбраться.
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Новости Москвы , Общество
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