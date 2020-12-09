В Москве проверят возможную утечку данных больных COVID-19

Власти Москвы проводят проверку информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, сообщается в среду в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"В настоящий момент власти Москвы проводят проверку информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом. О результатах проверки будет объявлено дополнительно", — говорится в сообщении.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в свободный доступ в интернете попали файлы предположительно с персональными данными москвичей, переболевших коронавирусом. Всего 362 файла, общим размером около 940 Мб. В некоторых Excel-файлах находится более 100 тыс. строк, содержащих: ФИО, даты рождения, адреса проживания, телефоны, номера паспортов и тому подобное.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 660 073 случая заражения, выздоровели 507149 пациентов.