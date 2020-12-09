Мосгордума объявила перерыв в работе 

"Проект постановления подготовлен в связи с необходимостью включения в план работы думы на IV квартал 2020 года, а также определения зимнего перерыва в работе думы. Предлагается установить зимний перерыв в работе думы с 1 по 15 января", — сказал зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов в ходе заседания.