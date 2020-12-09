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Москва

Мосгордума объявила перерыв в работе 

ТАСС 1 час назад
Мосгордума объявила перерыв в работе
Фото: РИА Новости
Депутаты Московской городской думы на заседании в среду установили перерыв в работе с 1 по 15 января 2020 года.

"Проект постановления подготовлен в связи с необходимостью включения в план работы думы на IV квартал 2020 года, а также определения зимнего перерыва в работе думы. Предлагается установить зимний перерыв в работе думы с 1 по 15 января", — сказал зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов в ходе заседания.

Он уточнил, что 7 декабря на заседании комиссия по организации работы думы рекомендовала столичному парламенту принять проект постановления с учетом изменений, внесенных редактором до принятия проекта постановления в первом чтении, и при отсутствии поправок в целом.
За проект постановления проголосовало большинство депутатов.
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Новости Москвы , Степан Орлов , Мосгордума , Госдума
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