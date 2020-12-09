Поддельных справок об отсутствии COVID-19 стало больше

Москвичи стали чаще подделывать справки об отсутствии коронавируса: участились случаи продажи таких бумаг. Об этом рассказал ТАСС исполняющий обязанности начальника управления столичной прокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства Дмитрий Романов

«Спрос на получение гражданами медицинских справок об отсутствии коронавирусной инфекции растет. С весны 2020 года в сети интернет появились незаконные схемы по продаже подложных справок об отсутствии COVID-19, осенью случаи продажи поддельных справок участились», — отметил Романов.

Он подчеркнул, что прокуратура непрерывно мониторит СМИ и социальные сети, а также предупреждает горожан об уголовной ответственности за использование недостоверных бумаг. Уже возбуждено пять уголовных дел.

Указанные поддельные справки, как правило, стоят около 1-2,5 тысячи рублей. При этом для получения такой бумаги не надо сдавать анализы и даже выходить из дома: их доставляют заказчикам круглосуточно в день обращения.