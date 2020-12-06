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Погода в Москве: жители столкнулись с рекордным атмосферным давлением 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погодных условиях в Московском регионе в течение следующей недели, отметив существенное повышение атмосферного давления.

«Погодой управляет очень мощный антициклон, «мощность» — здесь ключевое слово. Это означает, что и вчера, в субботу, и сегодня побиты рекорды давления: это самые высокие значения давления за все 142 года наблюдений, они наблюдались вчера и сегодня. Завтра тоже будет очень высокое давление — 768 мм рт. ст.», — цитирует RT Вильфанда.

Он также сообщил, что самым холодным временем суток в течение следующей недели будет утро. По его словам, погода будет неизменчивой, ночные температуры будут — минус 10–15 градусов в Москве и области, а дневные — минус 5-10 градусов.

«Подчеркну, что это максимальные значения, утром будет гораздо холоднее. Хочу обратить внимание на то, что минимальные значения сейчас отмечаются в промежутке от восьми до девяти часов утра, когда все идут на работу», — добавил синоптик.

Он также обратил внимание на то, что в течение недели не прогнозируется облачность.

«Будет совершенно нормальная зимняя погода с вполне умеренными морозцами, и эта температура будет примерно на два градуса ниже нормы в течение не только завтрашнего дня, но и всех рабочих дней (…) Погода будет солнечной, а ночью лунной и звёздной, что очень приятно, не будет никаких условий для формирования облаков. Вполне комфортно для этого времени года, так нечасто бывает в декабре», — отметил специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что синоптики прогнозируют в этом году мягкую, теплую и умеренно снежную зиму в Москве, присущую скандинавским странам.
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Новости Москвы , Видео , Погода , Роман Вильфанд , Евгений Тишковец
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