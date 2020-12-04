Ряд остановок на северо-востоке Москвы перенесут

Несколько остановок наземного транспорта на северо-востоке Москвы 5-6 декабря 2020 года перенесут и переименуют, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Так, с 5 декабря остановка «Институт информационных технологий» для автобуса П12 по ул. Кибальчича при следовании от ул. Ярославская получит новое название — «Институт биологии и химии».

Остановка «Березовая аллея» для автобусов №33, 134, 154, 238, 628 по Березовой аллее при следовании к Отрадному проезду переносится на 160 м вперед с 6 декабря.

Кроме того, 12 декабря для автобусов №400к и 400т вводится новая остановка «Большаково» (по требованию) по Пятницкому шоссе в обоих направлениях между остановками: «Санаторий Энергия» и «Школа» для автобусов №400к; «Санаторий Энергия» и «Поселок Юрлово» для автобусов №400т.