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Москва

Ряд остановок наземного транспорта на северо-востоке Москвы перенесут и переименуют 5-6 декабря 

Агентство «Москва» и ещё 1 1 час назад
Ряд остановок на северо-востоке Москвы перенесут
Фото: РИА Новости
Несколько остановок наземного транспорта на северо-востоке Москвы 5-6 декабря 2020 года перенесут и переименуют, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Так, с 5 декабря остановка «Институт информационных технологий» для автобуса П12 по ул. Кибальчича при следовании от ул. Ярославская получит новое название — «Институт биологии и химии».
Остановка «Березовая аллея» для автобусов №33, 134, 154, 238, 628 по Березовой аллее при следовании к Отрадному проезду переносится на 160 м вперед с 6 декабря.
Кроме того, 12 декабря для автобусов №400к и 400т вводится новая остановка «Большаково» (по требованию) по Пятницкому шоссе в обоих направлениях между остановками: «Санаторий Энергия» и «Школа» для автобусов №400к; «Санаторий Энергия» и «Поселок Юрлово» для автобусов №400т.
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