Москвичам предлагают выбрать пункты приема елок

В рамках экологической акции "Елочный круговорот" проект "Активный гражданин" запустил новое голосование. В нем москвичам предлагается выбрать самые удобные адреса для пунктов приема новогодних елок.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в прошлом году в рамках акции удалось собрать около 52 тысяч елок.

"Пункты приема будут расположены во всех округах столицы с января. Сдать дерево для переработки можно абсолютно бесплатно", — рассказал он.

Перед сдачей елки необходимо снять с нее все украшения. Собранные деревья будут переработаны в щепу. Потом ее будут использовать в вольерах для животных и при благоустройстве улиц.