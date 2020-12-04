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Воробьев рассказал о горячей линии по коронавирусу 

Lenta.ru 52 минуты назад
Воробьев рассказал о горячей линии по коронавирусу
Фото: ТАСС
Бесплатная горячая линия по коронавирусу заработала на всей территории Московской области, единый телефонный номер 122 вводится в регионах по поручению президента Владимира Путина, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует РИАМО в пятницу, 4 декабря.

«Мы запустили короткий номер 122, по которому жители смогут вызвать врача на дом при подозрении на коронавирус, дистанционно оформить больничный, оповестить о прибытии из-за границы, узнать о соцвыплатах или доставке продуктов и лекарств», — рассказал Воробьев.

В свою очередь министр госуправления, информационных технологий и связи МО Максим Рымар уточнил, что у операторов также можно уточнить график работы образовательных учреждений.
Ранее в пятницу стало известно об открытии пункта вакцинации от коронавируса в поселке Нахабино. Вакцинация российским препаратом «Спутник V» будет проходить в Нахабинской городской больнице с понедельника по субботу.
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Новости Москвы , Андрей Воробьев , Владимир Путин , РИАМО , Московская область
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