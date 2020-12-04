В ТЦ «Метрополис» внедрили систему QR-кода

В связи с эпидемиологической ситуацией в столице вход во многие общественные места, в том числе и управы, возможен после регистрации на mos.ru с помощью QR-кода. Данные процедуры теперь внедрили и в «Метрополисе» на Ленинградском шоссе. Об этом сообщается на сайте торгового центра.

«Теперь для посещения ТЦ «Метрополис» нужно регистрироваться на сайте mos.ru», — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться можно двумя способами: отсканировав QR-код с помощью телефона, который расположен у входа в торговый центр, либо с помощью СМС. Для этого необходимо отправить следующее сообщение на номер 7377: ВХОД*010-050-753. Подтверждение регистрации, действие которой длится 15 минут, нужно предъявить при входе в «Метрополис».

«Регистрируясь в данном общественном месте, вы соглашаетесь на оповещение в случае возможного контакта с посетителем с подтвержденным COVID-19. В случае, если в помещении вместе с вами находится заболевший человек, Вы получите СМС», — говорится в сообщении.