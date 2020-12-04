Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В ТЦ «Метрополис» внедрили систему QR-кода для входа посетителей 

Управа района Войковский 2 часа назад
В ТЦ «Метрополис» внедрили систему QR-кода
Фото: РИА Новости
В связи с эпидемиологической ситуацией в столице вход во многие общественные места, в том числе и управы, возможен после регистрации на mos.ru с помощью QR-кода. Данные процедуры теперь внедрили и в «Метрополисе» на Ленинградском шоссе. Об этом сообщается на сайте торгового центра.
«Теперь для посещения ТЦ «Метрополис» нужно регистрироваться на сайте mos.ru», — говорится в сообщении.
Зарегистрироваться можно двумя способами: отсканировав QR-код с помощью телефона, который расположен у входа в торговый центр, либо с помощью СМС. Для этого необходимо отправить следующее сообщение на номер 7377: ВХОД*010-050-753. Подтверждение регистрации, действие которой длится 15 минут, нужно предъявить при входе в «Метрополис».
«Регистрируясь в данном общественном месте, вы соглашаетесь на оповещение в случае возможного контакта с посетителем с подтвержденным COVID-19. В случае, если в помещении вместе с вами находится заболевший человек, Вы получите СМС», — говорится в сообщении.
Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
Управа района Войковский: последние новости
Расписание поездов от станции «Стрешнево» изменится с 1 по 12 декабря Расписание поездов от станции «Стрешнево» изменится с 1 по 12 декабря На улице Адмирала Макарова снесли гаражи На улице Адмирала Макарова снесли гаражи Жителей Войковского района приглашают на онлайн-мастер-класс “Украшение подарочной коробки веером” Жителей Войковского района приглашают на онлайн-мастер-класс “Украшение подарочной коробки веером”
Комментарии
Новости Москвы , Mos.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
00:23
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
Происшествия Новости Москвы
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
00:17
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
Происшествия
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
00:09
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
Происшествия Новости Москвы
Явившейся на допрос в сланцах блогер Reeflay попал на видео
00:11
Явившейся на допрос в сланцах блогер Reeflay попал на видео
Происшествия Криминал
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
00:56
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
Происшествия
Мощный взрыв произошел в ЮАР
00:19
Мощный взрыв произошел в ЮАР
Происшествия В мире
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
04:41
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
Происшествия Криминал
Атомный крейсер «Петр Великий» попал на видео
03:30
Атомный крейсер «Петр Великий» попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение