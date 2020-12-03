В столице подвели итоги школьной удаленки

Правительство Москвы подводит итоги дистанционного обучения школьников. Больше 23 тысяч детей избежали коронавируса благодаря тому, что учатся дома. Гриппом и ОРВИ этой осенью заболели на 65% меньше ребят, чем в прошлом году.

Еще врачи заметили, что стало меньше юных пациентов с травмами. По мнению властей, родители школьников поддерживают дистанционное обучение. Более того, по их инициативе 30 тысяч младшеклассников тоже перешли в онлайн. Московских школьников с 6 по 11 класс перевели на удаленку 19 октября. Учиться дистанционно они будут до конца года.

Москва лидирует по распространению коронавируса. За минувшие сутки заболели 6868 человек. Растут цифры во всех 85 регионах. Самая сложная ситуация в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Нижегородской области и Карелии. Общее число инфицированных за сутки в стране 27403 человека.

Многие победившие коронавирус стараются помочь тем, кто еще борется с инфекцией. В ноябре больше 2,5 тысяч москвичей стали донорами плазмы. Это на 82% больше, чем месяцем ранее. Один донор может спасти жизнь двум-трем пациентам.

Инспекторы Роспотребнадзора продолжают ловить нарушителей. Накануне они проверили салон красоты, оказалось, противовирусные меры там не соблюдали.

«Дезинфицирующие средства, необходимые для использования в сложившейся ситуации по противовирусному режиму, в салоне красоты отсутствовали. Также отсутствовали информация и документы об осуществлении входного контроля и бесконтактной термометрии для салона красоты», — отметил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Дмитрий Омелич.

Владельцев салона ждет суд. По итогу им могут выписать штраф до 150 тысяч рублей или закрыть бизнес до 90 суток.