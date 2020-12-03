Собянин назвал дату начала вакцинации от коронавируса

Прививочные пункты начнут работать с 5 декабря. В ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, перечень работников, которые смогут сделать прививку, расширят.
Собянин подчеркнул, что технологическая и организационная цепочки вакцинации в Москве полностью подготовлены.
«Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение», - рассказал мэр.
Telegram-канал СТОПКОРОНАВИРУС.РФ уточняет, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в декабре. Вакцинация будет бесплатной и добровольной.
Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, 11 августа. Путин рассказал, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Президент отметил, что одной из его дочерей сделали прививку.
Глава МинздраваМихаил Мурашко уточнял, что разработчики вакцины будут проводить дальнейшие клинические исследования с участием нескольких тысяч человек. Сообщалось, что вакцину планируют выпустить в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Однако в ноябре 2020-го директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовую вакцинацию могут начать в ближайшие недели.
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что российский препарат хотят купить 27 стран мира, включая Белоруссию, Азербайджан, Бразилию, Венесуэлу и Казахстан. Подробности о вакцине можно узнать на сайте sputnikvaccine.com.