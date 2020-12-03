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Собянин назвал дату начала вакцинации от коронавируса

Сергей Василенок
1 час назад
В Москве с 4 декабря откроется электронная запись на вакцинацию от коронавиуса для учителей, врачей и работников городских социальных служб. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Собянин назвал дату начала вакцинации от коронавируса
Фото: ТАССТАСС
Прививочные пункты начнут работать с 5 декабря. В ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, перечень работников, которые смогут сделать прививку, расширят.
Собянин подчеркнул, что технологическая и организационная цепочки вакцинации в Москве полностью подготовлены.
«Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение», - рассказал мэр.
Telegram-канал СТОПКОРОНАВИРУС.РФ уточняет, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в декабре. Вакцинация будет бесплатной и добровольной.
Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, 11 августа. Путин рассказал, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Президент отметил, что одной из его дочерей сделали прививку.
Глава Минздрава Михаил Мурашко уточнял, что разработчики вакцины будут проводить дальнейшие клинические исследования с участием нескольких тысяч человек. Сообщалось, что вакцину планируют выпустить в гражданский оборот с 1 января 2021 года. Однако в ноябре 2020-го директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовую вакцинацию могут начать в ближайшие недели.
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что российский препарат хотят купить 27 стран мира, включая Белоруссию, Азербайджан, Бразилию, Венесуэлу и Казахстан. Подробности о вакцине можно узнать на сайте sputnikvaccine.com.
Новости Москвы,Михаил Мурашко,Александр Гинцбург,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Минздрав РФ,
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