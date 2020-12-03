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ВДНХ запускает онлайн‑лекции о культуре Древней Руси 

РИАМО и ещё 1 4 часа назад
ВДНХ запускает онлайн‑лекции о культуре Древней Руси
Фото: сайт мэра Москвы
Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ в Москве запускает новые бесплатные онлайн-лекции и занятия, посвященные культуре Древней Руси, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы приглашаем всех желающих узнать о том, как древние книжники шифровали тексты не только с использованием кириллицы и глаголицы, но и греческих букв, а также готического письма. Кроме того, на лекциях расскажут, как в Древней Руси представляли себе мифологических и экзотических животных», — сказал представитель пресс-службы ВДНХ.

Помимо этого, пользователей ждет обсуждение романов Федора Достоевского «Преступление и наказание» и Льва Толстого «Война и мир». Также на специальной лекции слушателям напомнят про безударные гласные в корне слова, причастные, деепричастные и сравнительные обороты.
Лекции будут транслировать на платформе Zoom и на странице ВДНХ в соцсети «ВКонтакте».
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Новости Москвы , Федор Достоевский , Лев Толстой
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