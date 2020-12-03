ВДНХ запускает онлайн‑лекции о культуре Древней Руси 

«Мы приглашаем всех желающих узнать о том, как древние книжники шифровали тексты не только с использованием кириллицы и глаголицы, но и греческих букв, а также готического письма. Кроме того, на лекциях расскажут, как в Древней Руси представляли себе мифологических и экзотических животных», — сказал представитель пресс-службы ВДНХ.