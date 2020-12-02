Стартовала онлайн-запись на вакцинацию от COVID

Все новости на карте

Москве стартовала электронная запись медиков, учителей и работников городских соцслужб на вакцинацию от коронавируса. Так, она доступна на портале mos.ru. Запись была открыта по поручению президента России Владимира Путина , который сказал вице-премьеру Татьяне Голиковой начать делать прививки на следующей неделе.

По словам российского лидера, в ближайшие дни в России произведут свыше двух миллионов доз вакцины "Спутник V".