Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Москве стартовала онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса 

Газета.Ru и ещё 5 2 декабря 2020
Стартовала онлайн-запись на вакцинацию от COVID
Фото: ТАСС
В Москве стартовала электронная запись медиков, учителей и работников городских соцслужб на вакцинацию от коронавируса. Так, она доступна на портале mos.ru. Запись была открыта по поручению президента России Владимира Путина, который сказал вице-премьеру Татьяне Голиковой начать делать прививки на следующей неделе.
По словам российского лидера, в ближайшие дни в России произведут свыше двух миллионов доз вакцины "Спутник V".
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
Газета.Ru: последние новости
Более 20 тысяч москвичей вакцинировались "Спутником V" Более 20 тысяч москвичей вакцинировались "Спутником V" В Москве 5 декабря начнется вакцинация от коронавируса В Москве 5 декабря начнется вакцинация от коронавируса Москвичам рассказали, когда придет настоящая зима Москвичам рассказали, когда придет настоящая зима
Новости Москвы , Татьяна Голикова , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций , Mos.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
00:23
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
Происшествия Новости Москвы
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
00:17
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
Происшествия
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
00:09
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
Происшествия Новости Москвы
Явившейся на допрос в сланцах блогер Reeflay попал на видео
00:11
Явившейся на допрос в сланцах блогер Reeflay попал на видео
Происшествия Криминал
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
00:56
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
Происшествия
Мощный взрыв произошел в ЮАР
00:19
Мощный взрыв произошел в ЮАР
Происшествия В мире
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
04:41
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
Происшествия Криминал
Атомный крейсер «Петр Великий» попал на видео
03:30
Атомный крейсер «Петр Великий» попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение