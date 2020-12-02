Стартовала онлайн-запись на вакцинацию от COVID

В Москве стартовала электронная запись медиков, учителей и работников городских соцслужб на вакцинацию от коронавируса. Так, она доступна на портале mos.ru. Запись была открыта по поручению президента России Владимира Путина, который сказал вице-премьеру Татьяне Голиковой начать делать прививки на следующей неделе.
По словам российского лидера, в ближайшие дни в России произведут свыше двух миллионов доз вакцины "Спутник V".
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".