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В Москве 6849 пациентов вылечились от коронавируса за сутки 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
6849 пациентов вылечились от COVID-19 за сутки
Фото: ТАСС
Еще 6849 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего врачи вылечили от коронавируса почти 472 тысячи человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице выздоровели ещё 6849 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 471 833", — говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы.
Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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