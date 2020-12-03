6849 пациентов вылечились от COVID-19 за сутки

Еще 6849 пациентов вылечились от коронавируса Москве , всего врачи вылечили от коронавируса почти 472 тысячи человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице выздоровели ещё 6849 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 471 833", — говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.