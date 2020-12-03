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Погода в Москве: Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг 

Москва24 и ещё 9 2 часа назад
Синоптики рассказали о погоде в четверг
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода без осадков и до 6 градусов мороза ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 3 декабря.
Как сообщает портал "Метеоновости", предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. В этой связи температура воздуха понизится.
В Москве ожидается от минус 4 до минус 2 градусов, по области от — 6 до 1 градуса мороза. Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что умеренно морозная погода будет наблюдаться всю первую декаду декабря. Таким образом, температура будет соответствовать многолетним значениям, которые характерны для этого времени года, уточнил метеоролог.
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Новости Москвы , Погода , Московская область
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