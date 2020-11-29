Школу олимпийского резерва отремонтируют в Царицыно 

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Проектную документацию по капитальному ремонту спортивной школы олимпийского резерва №42 утвердили в столице, объект расположен в районе Царицыно, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Строители проведут ремонтные работы фасадов учреждения. Подобные работы улучшают внешний облик столицы.

«В рамках согласованного проекта предусмотрен демонтаж фасадного покрытия с утеплителем, а также отделочного слоя из фасадной штукатурки. Будет устроен новый фасад из неполированных керамогранитных плит в составе навесной системы с вентилируемым зазором. Также запланировано обновление цоколя, приямков и крылец», — сказал председатель комитета Валерий Леонов.

Дополнительно проектные решения учитывают необходимость ремонта наружных откосов оконных и дверных проемов, демонтаж и последующий монтаж систем наружного видеонаблюдения на фасаде здания и элементов наружного освещения, навесов, блока наружного кондиционирования.

Еще планируют установить новые оконные отливы из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием.