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Сергей Собянин поздравил москвичек с Днем матери 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
Собянин поздравил москвичек с Днем матери
Фото: ТАСС
Сергей Собянин поздравил жительниц Москвы с Днем матери. В этом году праздник отмечают 29 ноября. Мэр столицы на своей странице "ВКонтакте" пожелал всем матерям здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия.

"От всей души желаю, чтобы вы, дорогие мамы, чувствовали любовь, благодарность и заботу близких", — написал градоначальник.

Он подчеркнул, что город оказывает социальную поддержку матерям. В частности, мамы могут бесплатно освоить программы дополнительного образования, новую профессию, найти подработку или работу в центрах занятости "Моя работа" и "Моя карьера".

"Это единовременные и ежемесячные выплаты, различные льготы, возможность получить адресную помощь в сложной жизненной ситуации, скидки на детские вещи. Большая часть услуг для экономии времени доступна онлайн, через mos.ru. А на сайте msph.ru можно получить бесплатную психологическую поддержку", — добавил Собянин.

Также, по его словам, в Москве строят новые сады, школы, поликлиники и спортивные объекты.
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