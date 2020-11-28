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Церемония открытия катка на Красной площади состоялась в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 5 3 часа назад
ГУМ-каток торжественно открыли в Москве
Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»
Каток на Красной площади открыли в Москве. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщает РИА Новости.

— Чудо свершилось, и, несмотря ни на что, наша Красная площадь, центр нашей столицы заиграл, засверкал на этом прекрасном льду. И сегодня мы рады здесь вас встречать, — отметила олимпийская чемпионка Татьяна Навка на торжественной церемонии.

Уточняется, что на мероприятии выступили участники ледового шоу Навки и Петра Чернышова: Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко. Спортсмены представили фрагмент из мюзикла «Руслан и Людмила», а фигуристка Алина Загитова показала отрывок мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
Позднее Татьяна Навка провела мастер-класс по катанию вместе с чемпионом мира по хоккею Алексеем Яшиным.
Уточняется, что каток проработает до 1 марта, он будет принимать посетителей каждый день с 10:00 до 23:00.
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Новости Москвы , Красная площадь , Каток
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